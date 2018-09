Obama: IS bedreigt ons bestaan niet

Dat zei de Amerikaanse president Barack Obama tijdens zijn laatste State of the Union. Dit is een jaarlijkse toespraak voor het Congres, vergelijkbaar met de Nederlandse troonrede. Daarin gaat Obama in op de stand van zaken in de Verenigde Staten en de plannen die hij nog heeft.

In zijn ongeveer een uur durende speech ging hij nadrukkelijk in op de veiligheid in de Verenigde Staten en de strijd tegen terreur. Hij zei dat de VS het ,,sterkste land ter wereld is. Punt." En ook dat het met veel succes de internationale coalitie leidt tegen terroristen van IS in Irak en Syrië. ,,Met bijna 10.000 luchtaanvallen nemen we hun leiderschap, olie, trainingslocaties, en wapens weg." Maar, zo tekende Obama aan, als het Congres de oorlog dit jaar echt wil winnen, dan moet het het militair ingrijpen tegen IS goedkeuren. ,,Stem er over", was zijn boodschap.

Uiteindelijk zal gerechtigheid zegevieren. ,,IS zal dezelfde lessen leren als terroristen voor hen. Als je twijfelt aan de toewijding van de Verenigde Staten of die van mij om rechtvaardigheid te bewerkstelligen, vraag dan aans na bij Osama bin Laden."

Verder zei hij eraan te blijven werken om het omstreden gevangenkamp Guantánamo Bay te sluiten. Iets wat tot op heden is tegengehouden door het Witte Huis. ,,Het is duur, onnodig en dient alleen maar als wervingsfolder voor onze vijanden", sprak Obama. Op de marinebasis zitten nog meer dan honderd gevangenen. Ze zitten er zonder vorm van proces of zijn nooit aangeklaagd.

De president was positief over de economie ('de sterkste banengroei sind de jaren negentig') en de gezondheidszorg. Hij maakte de strijd tegen kanker tot speerpunt. Hij wees vicepresident Joe Biden aan om kanker ,,voor eens en voor altijd uit de wereld te helpen."