’Christenen onder vuur’

Dit blijkt uit cijfers van de internationale christelijke organisatie Open Doors, die jaarlijks een ranglijst presenteert van landen waar christenvervolging het zwaarst is.

Volgens de onderzoekers neemt het geweld wereldwijd toe. Open Doors-directeur Ruud Kraan: ,,Een land als Sri Lanka valt dit jaar van de ranglijst af. Niet omdat het daar beter gaat met de christenen, maar omdat christenvervolging in andere landen simpelweg nog heviger is.”

Volgens Kraan ligt het werkelijke dodental en het totaal aantal vernielde kerken nóg hoger dan in zijn registratie na maanden onderzoek ,,omdat het in sommige landen buitengewoon moeilijk is om incidenten te registreren, zoals Noord-Korea of Syrië”.

Met name in landen waar extremistische moslims strijden om de macht en anarchie heerst neemt christenvervolging dramatische vormen aan, zoals in Libië, Syrië en Irak. ,,Vluchten of de dood, dat is de keuze waarvoor veel christenen in Syrië gesteld worden.”

„Irak is sinds de opkomst van IS verdeeld in drieën: het Koerdische, relatief veilige gedeelte, het territorium van IS en het sjiitische deel. In het Koerdische deel kan de kerk nog bestaan, maar worden moslims radicaler. In het sjiitische is het gevaarlijk voor de kerk om buiten hun eigen gebouw iets te organiseren.”

In 35 van de 50 landen op de ranglijst is islamitisch extremisme de aanjager van christenvervolging, maar daarnaast registreert Kraan ook groeiend religieus extremisme onder boeddhisten en hindoes.

,,Waar in de jaren zeventig in de islamitische landen een snelle radicalisering plaatsvond, lijkt diezelfde ontwikkeling nu plaats te vinden in hindoeïstische en boeddhistische landen. We registreren in India bijvoorbeeld steeds meer incidenten waarbij radicale hindoes zich keren tegen christenen en de kerk”.