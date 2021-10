Niet-gevaccineerden moeten testen voor ze naar België mogen

Dat meldt het Nederlandse ministerie voor Buitenlandse Zaken. Dat wijzigde het reisadvies, nu België heeft bepaald dat Nederland voortaan weer een ‘rood’ gebied is. Dat heeft alles te maken met de hoge besmettingscijfers in ons land en de bijbehorende rode kleur waarmee we staan afgetekend op de Europese coronakaart.

Reizigers vanuit Nederland moeten, als ze België ingaan, een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een testbewijs na een PCR-test kunnen overleggen. Wie dat niet kan, moet in quarantaine. Dat is met name voor niet-gevaccineerde Nederlanders slecht nieuws, aangezien je sinds 1 oktober moet betalen voor een test als je op reis wil.

De regels golden al voor Limburg, maar zijn nu voor heel Nederland vastgesteld. Ook Noorwegen nam overigens al maatregelen vanwege het hoge aantal besmettingen in Nederland. Aangezien wij door het land zijn aangemerkt als hoogrisicogebied, moeten niet-gevaccineerden tien dagen in quarantaine. Die mag je na 72 uur afbreken als je negatief test.

De grote vraag is of meer landen nu extra inreiseisen stellen nu wij rood zijn geworden op de Europese coronakaart. Volgende week dreigen een aantal provincies bovendien donkerrood te worden, het hoogste niveau van corona-alarm.