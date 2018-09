Ex-manager Herman Brood ’sjoemelt’

In de uitzending van volgende week woensdag laten de makers zien hoe zij een door hen zelf vervaardigd schilderij door Van Dijk op echtheid laten controleren. Van Dijk geeft in de uitzending schriftelijk aan dat het gaat om een echte Brood en levert tegen betaling van 375 euro een echtheidscertificaat. Hij voorziet het schilderij van achtergrondinformatie en een passende titel en geeft het een ‘reële verzekeringswaarde van 10.000 euro’.

Vervolgens is Koos van Dijk een zakelijke deal voorgesteld, vertelt redacteur Frank Barendse.

Een collega heeft Van Dijk voorgesteld vervalsingen te laten maken ‘voor de Chinese markt’ en vraagt hem ook deze van een echtheidscertificaat te voorzien. ,,Hij heeft ons geholpen met tips over hoe de schilderijen er zo Brood mogelijk uit kunnen zien’’, vertelt Barendse. ,,En we hebben mails waarin we onderhandelen over het percentage van de opbrengst dat naar hem zou gaan.’’

Koos van Dijk wilde niet voor de camera’s van het Vara-programma reageren. Via zijn advocaat heeft hij laten weten dat hij op de hoogte was van de undercoveractie van Rambam en slechts meespeelde "om het netwerk van vervalsers te kunnen achterhalen en oprollen".

Onder kunstkenners gaat al jaren het gerucht dat het merendeel van de schilderijen van Herman Brood vervalst is.

Jan van der Togt

Eind deze maand wordt in het Museum Jan van der Togt een tentoonstelling met schilderijen en tekeningen van Brood geopend. Mèt medewerking van Koos van Dijk. Woordvoerder Tomas Hillebrand van het museum in Amstelveen zegt er ’vrijwel’ zeker van te zijn dat de expositie uit origineel werk van Brood bestaat. ,,Zo’n 95 procent van alle stukken zijn afkomstig van verzamelaars. Voor de echtheid daarvan durf ik mijn hand wel in het vuur te steken.’’ Van Dijk leent het musem, zoals hij eerder deed, het volledige atelier van Brood.

Het museum vreest niet dat de tentoonstelling zal lijden onder de beschuldigingen van Rambam aan het adres van Van Dijk. ,,Het is ook een beetje de rock&roll-kant van Brood. Door dat circus om hem, met bijvoorbeeld Koos en ook de familie, is er altijd wel reuring om zijn werk. Dit is niet zoals bij een Matisse of Corneille, dit past er eigenlijk wel bij.’’