Duitse auto op verkeerde weghelft oorzaak botsing met 16 gewonden

Bij de zware botsing raakten zestien mensen gewond, onder wie enkele kinderen. Zij zijn inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis.

„In het onderzoek hebben wij voornamelijk zaken willen uitsluiten”, meldt een woordvoerder van de politie. Zeker is dat de 30-jarige Duitser geen alcohol of drugs had gebruikt en dat hij niet tijdens het rijden met zijn mobiele telefoon bezig was. Ook is uit het onderzoek gebleken dat de vier bij het ongeval betrokken voertuigen geen technisch mankement hadden.

De politie heeft de zaak overgedragen aan de officier van justitie, die zal bepalen of de Duitse automobilist wordt vervolgd.