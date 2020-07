Dode man in Eindhovense woning, bewoonster aangehouden

Een bewoonster in Eindhoven is aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij de dood van een man. Ⓒ Sem van Rijssel

EINDHOVEN - De politie heeft dinsdagavond een dode man gevonden in een woning aan de Sparrenstraat in Eindhoven. Het is niet duidelijk hoe hij om het leven is gekomen, laat de politie weten.