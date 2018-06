Dijksma wil snel herstel vernielde spoorbrug

Volgens de Duitse spoorinfrabeheerder zal het herstel drie tot vijf jaar duren omdat er onder meer een nieuwe planprocedure, inclusief inspraakrondes, moet komen. Dijksma zal in de brief ,,benadrukken dat het in het belang van de (grensoverschrijdende) reiziger en de vervoerder is'' om de brug spoedig te herstellen.

Vooral het goederenverkeer ondervindt last van de stremming, aldus Dijksma. Verder reizen per dag enkele honderden mensen via de treinverbinding. In november ging het om zevenhonderd reizigers per dag. Er is een busverbinding als alternatief opgezet.