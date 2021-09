Halsema vreest dat sluiten clubs om middernacht jongeren demotiveert om vaccinatie te nemen

Financieel

Zorgvakbond ’onaangenaam verrast’ door ’onacceptabel’ registratieplan kabinet

Zorgvakbond NU’91 is ’onaangenaam verrast’ door de mogelijkheid die minister De Jonge (Volksgezondheid) aan ziekenhuizen en andere zorgwerkgevers wil geven, om te registreren of personeel gevaccineerd is. Voorzitter Stella Salden noemt het plan ’onacceptabel’ en wil met de bewindsman in gesprek. Ook...