Vier verdachten in zaak jihadkenner Radboud

AlDe'emeh zou op verzoek van de broer van de jihadverdachte een valse schriftelijke verklaring hebben gegeven waarin stond dat de jihadverdachte een deradicaliseringscursus volgde. Maar de autoriteiten vermoedden dat dit niet klopt.

Maandag viel de politie dan ook binnen bij het huis van AlDe'emeh, bij zijn werk, bij de jihadverdachte die in de gevangenis zit op verdenking van deelname aan activiteiten van een terroristische groep en bij diens broer, een imam in Mechelen. Na verhoor werden de jihadexpert en de imam onder voorwaarden vrijgelaten. Er vond ook een huiszoeking plaats in het kantoor van de advocaat van de verdachte.

AlDe'emeh doet promotieonderzoek in Nijmegen en krijgt daarbij begeleiding, maar hij is niet in dienst van de universiteit.