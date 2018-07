Olieprijs nadert de 30 dollar per vat

Sinds medio 2014 zijn de olieprijzen ineengestort. Alleen al in de eerste dagen van 2016 werd olie ruim 17 procent goedkoper. De prijs van een vat Amerikaanse olie stond dinsdag rond 08.10 uur 2,6 procent in de min op 30,60 dollar. Brentolie werd 3 procent goedkoper en kostte 30,62 dollar per vat.

De prijsdaling is vooral te wijten aan het feit dat het aanbod nog steeds veel groter is dan de vraag. De aanhoudende onrust in de Chinese markt heeft daarnaast de zorgen over een economische groeivertraging van het land verder aangewakkerd. China is de op een na grootste olieconsument ter wereld.

Verschillende Amerikaanse zakenbanken, waaronder Morgan Stanley en Goldman Sachs, hebben inmiddels hun verwachtingen voor de olieprijs verlaagd. Zij voorzien dat deze voor langere tijd ,,in het territorium van 20 dollar per vat'' zal belanden. Verder rekenen ze op grote gevolgen voor de Amerikaanse olie- en gasindustrie, met veel faillissementen.

Standard Chartered gaat zelfs nog een stap verder: "Wij denken dat de olieprijs tot wel $10 per vat kan zakken voordat de meerderheid van de vermogensbeheerders beseft dat de daling te ver is doorgeschoten."