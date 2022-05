’Poetin gevaarlijker dan Hitler en Stalin’

Buitenland

Pro-Russische separatisten: ’Burgers weg uit Azovstal, onze handen niet langer gebonden’

Pro-Russische separatisten in Marioepol zeggen dat er geen burgers meer aanwezig zijn in het enorme Azovstal-complex in de stad. „Volgens onze informatie zijn er geen burgers meer, waardoor onze troepen niet meer met handen gebonden zijn”, aldus separatistenleider Denis Pushilin.