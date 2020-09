Prominente rol voor door Rutte bejubelde ’noodrem’ in debat coronaherstelfonds

Want doet de noodrem zijn naam wel eer aan, of gaat het hier om een tijdelijke pauzeknop, is een vraag die veel partijen stellen. CDA’er Pieter Omtzigt bijt zich tijdens het debat vast in de noodremprocedure. „Kan Nederland echt blokkeren? Is er een meerderheid nodig om de noodrem in te roepen?” Hij wijst op een rapport van juridisch adviseurs van de Europese Raad, waarin staat dat de commissie altijd de mogelijkheid heeft om geld uit te geven. „Gaat dat nu over deze noodrem heen?” Ook Denk en de SP hebben hun bedenkingen bij de noordremprocedure. Rutte’s VVD ziet ook graag uitgewerkt hoe „die in de praktijk precies gaat werken.” Verder lauwerde VVD’er Aukje de Vries de premier vooral met complimenten over de deal: „Rutte heeft geknokt voor een verstandige inbreng, en we kunnen niet anders concluderen dan dat hij dat voor elkaar heeft gekregen. Geen giften uit medelijden, maar giften en leningen onder strenge voorwaarden.”

Het coronafonds bestaat uit voor 390 miljard uit giften, en voor 360 miljard uit leningen. De voorwaarden die aan het coronaherstelfonds worden gesteld wekken vooral de toorn van oppositiepartijen.

’Heel dure handtekening’

„Rutte heeft in Brussel een wel heel dure handtekening gezet”, fulmineerde SP-Kamerlid Leijten aan de kop van het debat. Met de deal krijgen we een verdere verdieping van de EU, en blijft de uitholling van de rechtsstaat in landen als Polen en Hongarije onverminderd doorgaan, is de kern van haar verwijt. „Ga terug naar Brussel en zeg daar dat u te vroeg uw handtekening heeft gezet.”

Het gevoel dat het parlement uiteindelijk weinig te zeggen heeft over de deal die in Brussel is gesloten bekruipt de meeste aanwezigen. PVV-leider Geert Wilders kondigde direct al een motie van wantrouwen aan tegen de premier. „Op het hebben van een ruggengraat hebben we Rutte nog nooit kunnen betrappen. Daar in Brussel kroop hij voor Macron en boog hij voor Merkel, hij is het schoothondje van Angela. Waar is uw mandaat? U geeft Nederlands belastinggeld weg.”

’Herverdelingsfonds’

FvD-leider Baudet sprak van een „herverdelingsfonds.” „Dit plan lag er altijd al en corona wordt nu als voorwendsel gebruikt om door te pakken.” De FvD-leider kondigt een motie van wantrouwen aan, al dan niet in samenwerking met Wilders.

Coalitiepartner D66 sprong op de bres voor Rutte en aan blij te zijn met het herstelfonds. Wilders: „Een grotere belediging voor de premier is niet denkbaar dan 4 minuten lang complimenten te ontvangen van D66.” Wilders: Wel vraagt zelfs D66 zich af of de coronamiljarden wel worden ingezet voor het doel waarvoor ze bedoeld zijn.

Rutte benadrukte in zijn verweer dat „niemand baat heeft bij de ineenstorting van Zuidelijke-Europese landen” en hamerde erop dat er in Brussel goede afspraken zijn gemaakt. Twijfel over het gebrek aan democratische inbreng van de Kamer bij de deal wees hij van de hand: „Uiteindelijk gaan de nationale parlementen erover.”

’Noodrem, geen veto’

Het advies van juridisch adviseurs over de noodrem waar CDA’er Omtzigt eerder op wees, roept ook bij andere Kamerleden vragen op. Bruins (CU): „Is het niet meer een alarmbel dan een noodrem?” Rutte benadrukt: „Het is een noodrem, geen veto. Als jullie vragen: kan Nederland het ultimo tegenhouden? Dan is het antwoord nee, maar als wij in Brussel aan de bel trekken en er gebeurt niets mee, dan hebben we daar een politieke crisis.”

De SGP viel over de aflossingen van het leningengedeelte van het coronaherstelfonds. Rutte: „Het maximale risico is de 1 miljard euro die eerder in de krant stond.” Hij doelde op de verhoging van de afdracht aan de EU, die heeft een looptijd van 2028 tot 2058.