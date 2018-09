Kia Niro toont gezicht, komt medio 2016

Minder dan 89 g/km

De Niro krijgt een lengte van 4,36 meter, een breedte van 1,80 meter een hoogte van 1,54 meter. De wielbasis komt uit op 2,70 meter. Hij biedt plaats aan vijf personen. Kia heeft voor de Niro een nieuw platform ontwikkeld, dat de fabrikant het eco-car platform noemt. De hybride aandrijflijn bestaat uit een 1,6 liter viercilinder benzinemotor met 105 pk en een 32 kW sterke elektromotor, gekoppeld aan een zestraps automaat. Het systeemvermogen bedraagt 150 pk. Volgens Kia bedraagt de CO2-emissie minder dan 89 g/km.

Ook als plug-in hybride

Een grote verassing is de Niro niet. Autovisie kan zelfs al vertellen hoe de auto rijdt, omdat we in Zuid-Korea al de eerste meters in de hybride crossover hebben afgelegd. Uit de eerste testrit blijkt dat de aandrijflijn stil zijn werk doet en voldoende pit heeft, maar je zou niet zeggen dat je 150 pk ter beschikking hebt. “De motor is in staat om op basis van informatie die het navigatiesysteem geeft het accupakket extra te laden wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld op een vlak stuk weg, vlak voor een heuvel, zodat tijdens het bergopwaarts rijden van meer elektrokracht gebruik kan worden gemaakt”, zo schreven we eerder.

Tijdens de marktintroductie medio 2016 komt in eerste instantie alleen een Niro met hybride aandrijflijn. Een plug-in hybride volgt in een later stadium. Uitvoeringen met alleen brandstofmotoren komen er niet.

Februari

Kia toont nu al de eerste foto’s van de Niro omdat het model debuteert op de Chicago Auto Show in februari. Hij staat dus niet in Detroit, want daar gaat alle aandacht op de Kia-stand naar de Telluride. De prijs van de Niro is nog niet bekend, maar houd rekening met 26 mille.