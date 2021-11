Grootste groei Covidpatiënten in ziekenhuizen sinds begin januari

ZEIST - Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag met 130 toegenomen tot 2772. Dat is de grootste toename sinds 4 januari, aldus cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vergeleken met één jaar geleden liggen er nu ruim 1000 mensen meer in de ziekenhuizen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.