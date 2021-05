Dieselmeer voor ’groene’ datacenters Google en Microsoft

HOLLANDS KROON - Oppositiepartijen in Hollands Kroon willen uitleg over de veiligheid van mogelijk twee miljoen liter dieselolie die ligt opgeslagen nabij zoemende servers van datacenters van Google en Microsoft. Het gemeentebestuur, dat op het punt staat goedkeuring te verlenen aan een forse uitbreiding van het terrein voor datacenters, weigert opheldering te geven over de ware hoeveelheid vuurgevaarlijke brandstof.