Asscher te laat bij stemming: voorstel sneuvelt

Asscher stond te praten in de wandelgangen toen hij ontdekte dat de stemming was begonnen. Hij snelde de zaal in, riep nog ’voor’ toen hij zijn naam hoorde, maar de griffier had toen al omgeroepen dat hij afwezig was. Kamervoorzitter Khadija Arib kon daar niks meer aan veranderen, behalve dat in het verslag van de dag komt te staan dat hij niet werkelijk afwezig was en voor had willen stemmen. Extra pijnlijk is nog dat Asscher eerder op de dag alle Kamerleden had opgeroepen te komen stemmen. „Ik roep alle oppositieleden op: wees op tijd.”

De PvdA-leider baalt. Samen met SP-leider Marijnissen is hij al weken aan het lobbyen voor zijn plan om werknemers in de zorg beter te belonen. Tot twee keer toe staakten de stemmen. De coalitiepartijen vinden dat de Kamer niet gaat over cao’s die tussen werkgevers en werknemers worden afgesproken en willen ook de minister niet oproepen meer loonruimte te bieden. Deze dinsdag zou de laatste stemming zijn. Het werd verworpen met 73 tegen 71 stemmen. Nu is het voorstel definitief van de baan.

Het voorstel viel samen met de oproep van beroepsvereniging V&VN. Die wil dat verzorgenden en verpleegkundigen er allemaal een schaal op vooruit gaan in salaris. Ook de zorgbonden voeren actie voor een hoger loon, onder meer via een petitie. De bonden hadden hun achterban meegenomen naar Den Haag om het voorstel van Asscher en Marijnissen te ondersteunen, naar nu blijkt vergeefs.

Stom

„Ontzettend stom dat door mijn fout mijn stem niet telde”, reageert Asscher via twitter. „Uitslag was helaas sowieso negatief geweest. Alle reden om door te vechten voor meer waardering voor de zorgmedewerkers.”