Doden bij aanslag op winkelcentrum Bagdad

De aanslag is nog niet opgeëist, maar de soennitische strijders van Islamitische Staat heersen in grote delen van het noorden en westen van het land en plegen regelmatig aanslagen op sjiieten in de hoofdstad en andere delen van het land.

Eerder op de dag werden maandag al drie mensen gedood en raakten acht anderen gewond toen een autobom ontplofte bij een restaurant in Baquba, 65 kilometer ten noordoosten van Bagdad. Die aanslag is opgeëist door IS.