Wie dat niet gelooft moet maar naar oude beelden van de zanger kijken. Of een trip naar het Groninger Museum wagen waar je de zwarte bodysuit met zilverkleurige strepen en wijde pijpen kunt zien naast diverse andere herkenbare kostuums. De bodysuit is overigens een creatie van de Japanse ontwerper Kansai Yamamoto. Bowie droeg het pak tijdens zijn Aladdin Sane tournee in 1973.

Plateaulaarzen en bodysuits

Bowie zag het werk van Yamamoto voor het eerst in 1971 en was er zo van onder de indruk dat hij diens plateaulaarzen en bodysuits liet namaken. Want geld had Davy Jones, zoals David Bowie eigenlijk heet, op dat moment niet. Pas na het succes van Ziggy Stardust had hij de middelen om bij Yamamoto aan te kloppen.

Chemie

Samen met Kansai Yamamoto tekende hij controversiële kostuums. In een filmpje te zien op de expositie zegt de ontwerper: "De chemie die wij hadden maak je maar een keer in je leven mee. Het geheim van onze succesvolle samenwerking zit hem in de ongewone combinatie van zijn westerse esthetiek en mijn oosterse denkwijze."

Typisch Bowie

Bowie heeft zo veel herkenbare looks dat het moeilijk is om één favoriet te kiezen. Zoals het beroemde Ashes to Ashes pierrotpak uit 1980 of de legergroene jumpsuit met Le Corbusier-achtige lijnen die hij droeg in de Major Tom clip. Maar ook de transparante glittertruitjes en plateauzolen waren typisch Bowie.

Travestiet

Recenter, maar minstens zo iconisch als de oudere stukken, is de jas met de Britse vlag die hij samen met wijlen Alexander McQueen ontwierp. Een statement: het ontwerp staat symbool voor Brits kleermakerschap en punk, omdat de vlaggenstof van de jas is verwoest. Wat maakte Bowie nu tot een trendsetter, tot een icoon waar velen zich aan spiegelen? Allereerst was hij authentiek. Hij had een neus voor nieuws en hij was grensverleggend en taboedoorbrekend. In de clip Boys keep Swinging trad hij drie keer op als travestiet. Hij droeg transparante truitjes, hakken, sieraden. Zijn platenmaatschappij vond de clip te controversieel en wilde het nummer niet uitbrengen in Amerika.

Mannenmake-up

Op het gebied van mannenmake-up was de Rebel Rebel-zanger eveneens vooruitstrevend. Dat mannen in de jaren vijftig make-up droegen op het podium was niet uniek. Elvis was een van de artiesten die er geen geheim van maakte dat hij met make-up zijn gelaatstrekken accentueerde. Maar in de jaren zestig viel make-up voor mannelijke artiesten uit de gratie omdat ze het niet stoer, maar juist te vrouwelijk vonden. Daar bracht Bowie in de jaren zeventig weer verandering in. Voor de cover van Aladdin Sane in 1973 creëerde hij samen met make-upartiest Pierre Laroche de beroemde lichtflits. Hij plaveide hiermee de weg voor latere artiesten als Adam Ant, David Sylvian, de zanger van Japan, Robert Smith van The Cure, Boy George van The Culture Club en Nick Rhodes van Duran Duran.

Guccie en Jean Paul Gaultier

En Bowies stijlinvloed is vandaag de dag nog steeds meetbaar. Zo nu en dan zie je T-shirts met zijn opgemaakte gezicht. Gucci introduceerde twee jaar geleden goudkleurige broekpakken met uitlopende pijpen à la Bowie en Jean Paul Gaultier presenteerde zijn versie van Ziggy Stardust tijdens zijn lente/zomer 2013 show in Parijs. Ook al is de ster niet meer fysiek onder ons, hij zal tot in lengte van dagen blijven inspireren.