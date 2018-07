Luckey: PlayStation VR niet zo goed als Oculus Rift

“Het moet gemeld worden dat hun headset niet zo high-end is als die van ons. Ik denk nog steeds dat het een goede headset is, maar de PlayStation 4 is lang niet zo krachtig als de door ons aangeraden pc en specificaties,” aldus Luckey.

Overigens ziet hij geen concurrentie tussen de beide vr-brillen. “Ik denk dat er weinig mensen zijn met een PlayStation 4 en zonder een game-pc, die $1.500 gaan investeren in de Rift. Het is een afgescheiden markt. Ze brengen virtual reality naar een heel andere doelgroep, waarvan ik denk dat ze sowieso al niet tot die van ons behoorden.”

“De echte strijd is niet tussen ons beiden. Het is tussen ons en het publiek, terwijl we ze proberen te overtuigen dat virtual reality het waard is om in te investeren. Dat is het echte gevecht en ik denk dat we die samen aangaan.”