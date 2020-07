’Trump is gevolg, geen oorzaak’

Dat Trump is gekozen, komt door de Democraten, zegt Mark Verheijen. Ⓒ Getty Images

Wij kennen Amerika helemaal niet. Het is de conclusie in het gelijknamige boek over de reis die oud-Kamerlid Mark Verheijen (43) aan de vooravond van de aanstaande presidentsverkiezingen maakte door Pennsylvania, Ohio en Michigan. Hij bezocht campagne-rallies en lokale verkiezingsavonden en werkte als rechtse VVD’er voor de campagne van Democraat Bernie Sanders.