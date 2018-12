Het miezerde een beetje, die nacht in 1987. Er zat al een man of vijf voor de VVV. Letterlijk. Kennelijk was overnachten voor de VVV geen meisjesding. Des te stoerder voelde ik me. Een echte die hard-fan heeft wat over voor haar idool.

Meisjes en muziek is nog steeds een dingetje. Laatst nog riep een deejay van 3FM dat vrouwen gewoon niet zo van de rock en pop zijn (Ja, Madonna en Céline Dion, dat trekken we nog net). Daarom zouden ze niet in het Glazen Huis zitten. Die sfeer hing er toen ook al. Mijn hoogblonde aantrekkelijke vriendinnetje en ik werden met argusogen bekeken die nacht. Het was dat we onder begeleiding waren van mijn toenmalige vriendje (later mijn man), anders waren we waarschijnlijk besmeurd met pek en veren de straat uitgejaagd.

Bowie-ogen

Hij had ons niet alleen willen laten gaan, dat vriendje. Twee meisjes zo in het holst van de nacht. Het was lang voor Keulen, maar hij vertrouwde het niks. Zelf had hij niet zoveel met Bowie. En dat terwijl hij zelf ook een blauw en een groen oog had. Het was een van die dingen waar ik als een blok voor was gevallen: hij had Bowie-ogen.

We hadden zelfgebakken quiche bij ons en een fles kruidenbitter om een beetje warm te blijven. De klok sloeg één. Nog 9 uur te gaan voordat de VVV open zou gaan en we onze felbegeerde Glass Spider Tour-kaartjes konden bemachtigen. Het werd allengs drukker. Nog steeds alleen jongens.Wil je verder lezen? Ga dan naar VROUW.nl