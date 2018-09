Babbeltruc werkt geen tweede keer

Trouwringen, sieraden en geld verdwenen bij het eerste bezoekje. Toen de weduwe merkte dat er spullen weg waren schakelde ze de politie in. Agenten kwamen aangifte opnemen toen het slachtoffer werd opgebeld. Een vrouw, die zich voordeed als bankmedewerkster, bood de weduwe een kluis aan. De agenten hoorden hoe de vrouw doorvroeg of mevrouw wel veel contant in huis bewaarde en waar ze dat dan zou doen.

De oplichtster zei dat zij iemand hadden rondlopen in de wijk die meteen langs kon komen om te kijken waar de kluis geplaatst moest worden. Gesteund door de politie sprak de oudere vrouw dit af. Even later belde een man aan. Eenmaal in de woning sloeg één van de agenten de man in de boeien. De andere agent snelde naar buiten waar hij twee dames aanhield. Dames die de oudere vrouw herkende van het bezoek ’s middags.