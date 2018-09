Thaise koning herstelt

BANGKOK - De Thaise koning Bhumibol Adulyadej herstelt in het ziekenhuis van een bloedinfectie en een gezwollen long, meldde de koninklijke voorlichtersdienst zondag. De gezondheid van de 88-jarige vorst is een beladen onderwerp in Thailand, niet in de laatste plaats omdat het dan ook al snel over zijn opvolging gaat. Thailand kent zeer strenge wetten voor majesteitsschennis en het paleis controleert al het nieuws over het koningshuis.