Ophef om puppyschopper in Utopia

Op de beelden, die vandaag door kijkers op YouTube en Twitter werden gezet, is te dat Ivan zijn voet onder de pup Arthur zet en een schoppende beweging maakt, waarna het beestje met een boogje wordt gelanceerd. Fans van de show, die zowel op internet als op tv wordt uitgezonden, zijn boos.

„De puppy moet zo snel mogelijk uit Utopia. Dit is dierenmishandeling!”, luidt het op social media. Ook wordt geopperd Ivan uit de show te zetten, en de dierenbescherming wordt gevraagd waarom zij niet ingrijpen. Er is een online petitie gestart om de hond van het terrein te krijgen.

Aan het incident zouden, zo melden bloggers die de streams nauwlettend in de gaten houden, frustraties vooraf zijn gegaan. Met Arthur was alles zaterdagmiddag weer goed en de puppyschopper was aan aan het kijken naar opvoedtips voor het viervoetertje.

Wat u NIET ziet op tv. Ivan schopt puppy Artur in Utopia. Filmpje: https://t.co/hmIGjXQhSe @UtopiaGekte @UtopiaNL @Utopiatvshow @SBS6— Hans Bruger (@HansBruger) 9 januari 2016

Inmiddels heeft Ivan zijn excuses aangeboden.