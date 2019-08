Nabestaanden spugen naar verdachte in rechtszaal

Familie van Maijkel Akfidan was aan het schreeuwen, dreigen en spuwen. Als ze niet stopten zouden ze verwijderd worden. Daarna werd het rustig.

De rechtbank in Almelo behandelt vandaag de viervoudige moord. Daar wordt ook de vraag beantwoord of er een Mexicaanse link is.

Verdachten van de moorden zijn een vader en twee zoons uit Hengelo en Nijverdal. In eerdere zittingen zwegen ze. Volgens het OM is er een waslijst aan bewijzen, van camerabeelden, bloedsporen, schoensporen en getuigen.

Volg onze verslaggeefster Saskia Belleman live in de rechtbank.