Sunak: rol EU-hof blijft struikelblok voor nieuwe Brexitafspraken

Sunak werd woensdag in het parlement bevraagd over de onderhandelingen met de EU, die de handel met Noord-Ierland moeten vlottrekken. Op dit moment is er een douanegrens tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk, zodat de grens tussen Noord-Ierland en Ierland open kan blijven. Sunak zei „te blijven vechten” voor een goed resultaat. Hij noemde drie prioriteiten tijdens de gesprekken: het verhelpen van praktische problemen, het beschermen van de status van Noord-Ierland binnen het VK en het „garanderen van de democratische soevereiniteit.”

Met dat laatste bedoelt hij dat de Britten nu niet zelf beslissen over de handelsregels in Noord-Ierland, maar dat het EU-hof daar over gaat. De leider van de Noord-Ierse en pro-Britse partij DUP noemde de deal onacceptabel. „EU-wetten worden Noord-Ierland opgelegd zonder democratische controle of instemming.” Sunak sloot zich aan bij die zorgen en zei dat daar een „democratisch gat” zit. „Dit is de kern van de problemen die moeten worden aangepakt.” Daarvoor zou het verdrag tussen het VK en de EU moeten worden aangepast, iets waar Brussel altijd op tegen is geweest.