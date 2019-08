Ziekenhuis: explosieve toename duikongevallen

Ⓒ Unsplash

GOES - Duikers komen steeds vaker zodanig in de problemen dat ze in het ziekenhuis belanden. Het speciale Hyperbaar Centrum in Goes, het enige in Nederland dat het hele jaar door specifieke duikongevallen behandelt, signaleert een „explosieve toename.” Alleen al in de eerste helft van dit jaar behandelden de artsen van het centrum in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis veertien duikers, nu al fors meer dan in het hele voorgaande jaar.