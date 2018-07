Angst voor zelfmoord Bart van U.

Volgens Pieterse werd Van U. op 23 december wegens zelfmoordneigingen in afzondering geplaatst, met rond de klok cameratoezicht, terwijl ook het licht in zijn cel dag en nacht bleef branden. Zijn advocate werd daar niet over ingelicht. Haar cliënt is er door slaapgebrek en het voortdurende toezicht psychisch nog slechter aan toe dan ervoor, aldus Pieterse. ,,Maar kennelijk vond men hem niet suïcidaal genoeg om het verhoor uit te stellen, ondanks mijn verzoeken.”

Bart van U. werd in zijn normale kleding vanuit de gevangenis in Vught naar het arrestantencomplex van de politie Utrecht in Houten gebracht, en moest daar zijn kleren uittrekken. Van een officier van justitie bij wie de advocate protesteerde tegen Van U.’s behandeling, kreeg ze te horen ,,dat hij niet bij de rechter zat waar hij een goede indruk moest maken”, en dat Van U. wel een dekentje zou krijgen tegen de kou. ,,Hij heeft gehuild. Hij vond het verschrikkelijk.”

Volgens een woordvoerster van het Openbaar Ministerie hebben alle scheurpakken die suïcidale verdachten aankrijgen korte broekspijpen, ,,omdat ze zichzelf met lange pijpen iets kunnen aandoen.”

Pieterse laat het er niet bij zitten en heeft een klacht ingediend bij de commissie van toezicht op justitiële inrichtingen, en bij de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming RSJ.

Bart van U. heeft tot nu toe alleen de moord op zijn zus Loïs bekend, in januari 2015. Over de dood van Els Borst , die in februari 2014 werd gevonden in de garage bij haar huis, heeft hij tot nu toe geen enkele verklaring willen afleggen. De politie vond een dna-spoor van Van U. op de linker-pantykous van Borst, en vermoedelijk een haar van hem op haar jas. Gedragsdeskundigen zeggen dat Van U. sterk verminderd toerekeningvatbaar was ten tijde van de moord op zijn zus. Tijdens pro formazittingen maakte hij tot nu toe een zeer verwarde indruk. Van U. is opnieuw onderzocht in het Pieter Baan Centrum nu hij ook wordt verdacht van de moord op Borst. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend. De inhoudelijke behandeling van de twee moordzaken staat gepland voor eind maart.