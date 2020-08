’Orkaan Laura zwengelt aan tot één na zwaarste categorie’

De storm beweegt zich richting de kust van Texas, waar evacuaties in volle gang zijn. Het precieze pad van de orkaan is nog onduidelijk.

Door het warme zeewater in de Golf van Mexico, circa dertig graden, is de verwachting dat de orkaan in korte tijd flink aan kracht zal winnen.

De orkaan zou aan land gaan in de nacht van woensdag op donderdag (lokale tijd).

Een onderzoeksvliegtuig van de meteorologische dienst heeft windsnelheden boven de 160 km/uur gemeten met nog hardere windstoten en in de laatste verwachting wordt rekening gehouden met een categorie 4 orkaan. Vanaf categorie spreekt men van een major hurricane, meldt Weerplaza.