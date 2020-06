Branden en chaos na rellen rond Witte Huis

Een man probeert het traangas te ontwijken. Ⓒ AFP

Een avondklok kon niet voorkomen dat het gebied rond het Witte Huis in een oorlogsgebied veranderde. Het huis van de president was gehuld in een gordijn van rook, traangas en chaos. De historische kerk op een steenworp afstand, en verschillende kantoorgebouwen werden in brand gestoken. Ook auto’s sneuvelden en winkels werden geplunderd. De politie schoot met rubberen kogels op de demonstranten.