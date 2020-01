Politie stopt met zoeken naar Max Meijer (23)

Na het stappen gingen Max en zijn vrienden nog wat eten. Niet lang daarna ging hij weg om een sigaret te roken bij de auto.

Een van de vrienden kwam later ook naar de auto, maar toen was Max al verdwenen, schrijft de politie. De vriend heeft een paar uur gewacht, maar de man is niet meer teruggekomen. Sindsdien ontbreekt van de man ieder spoor.

Amy Meijer, de zus van de vermiste Max, schrijft op Facebook: „Het enige wat we nu willen is hem vinden, misschien gaat de natuur ons hierbij helpen....of komen er toch nog getuigen of antwoorden waar we mee verder kunnen.”