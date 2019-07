Russische verouderingsapp slaat je gegevens op

De zogenoemde FaceApp werd twee jaar geleden ontwikkeld door een bedrijf in Sint Petersburg. Het gebruik van de applicatie is niet geheel zonder risico’s, zo meldt het AD. Experts waarschuwen volgens de krant voor de gevaren van het gebruik van de fotobewerkingsapp. „In de privacyverklaring van het Russische bedrijf staat dat allerlei informatie van gebruikers wordt opgeslagen. Zoals de foto’s van je gezicht die je in de app maakt, maar ook je IP-adres, locaties, toestelgegevens van je smartphone en overige informatie uit de cookies.”

Wat de Russen precies met de data doen, is niet duidelijk. Regelmatig komt het voor dat de informatie wordt verkocht en vervolgens in een database terecht komt, wordt doorverkocht of toegankelijk wordt gemaakt voor vreemden.

’Gezicht kun je niet thuislaten’

Bits of Freedom, een Nederlandse stichting die opkomt voor digitale burgerrechten, raadt het gebruik van applicaties als FaceApp sterk af. „Met zulke software kunnen mensen aan hun gezicht worden herkend en gevolgd, waar ze ook gaan of staan. Dat volgen gebeurt nu al op grote schaal via smartphones, maar die kun je nog uitzetten. Je gezicht kun je niet thuislaten. Zo gaan we toe naar een wereld waarin bedrijven en overheden altijd weten waar je bent en wat je aan het doen bent, om vervolgens je gedrag te beïnvloeden”, zegt Evelyn Austin van Bits of Freedom tegen het AD. „Het werkt verstikkend op de samenleving.”