Man zwaargewond op straat in Katwijk, politie zoekt getuigen

Politie doet onderzoek in Katwijk. Ⓒ District8.

Katwijk - Een man is in de nacht van zaterdag op zondag rond 04.45 uur zwaargewond in de Talmastraat aangetroffen. Volgens een politiewoordvoerder is de man mogelijk het slachtoffer van een schietincident, dat wordt nu door de politie onderzocht.