Eekhoorns aan de anticonceptiepil

De grijze eekhoorns worden gelokt met hazelnootpasta vermengd met anticonceptiemiddelen. De pasta zit in speciale dozen waar alleen de eekhoorns bij kunnen komen. Het mooie aan de opzet is nu dat de grijze eekhoorn wordt uitgeroeid zonder dat er eentje met geweld om het leven is gebracht., aldus de Engelse minister van Milieu, Lord Benyon.

Daarmee kan een eind worden gemaakt aan de ’onmetelijke schade’ die het beestje berokkent aan de ecosystemen in de Engelse bossen en vooral aan de inheemse rode eekhoorn. De grijze eekhoorn komt oorspronkelijk uit Amerika, is veel groter dan zijn rode soortgenoot en verdringt die op dit moment in Engeland in hoog tempo. Ook op het Europese vasteland rukt de grijze eekhoorn inmiddels op.

De rode eekhoorn daarentegen is inmiddels in Engeland gereduceerd tot een bedreigde diersoort. Ⓒ ANP / HH

Volgens de wetenschappers kan de anticonceptiepasta, die zowel de mannetjes als de vrouwtjes onvruchtbaar maakt, al binnen twee jaar worden ingezet.

De grijze eekhoorn werd ergens eind 19-de eeuw meegenomen uit Amerika. Nu leven er zo’n 2,7 miljoen grijze eekhoorns in Engeland die vooral de bast van jonge bomen halen om zich te laven aan de boomsappen binnen in. De beesten, die zo’n tien tot vijftien jaar oud kunnen worden, hebben het vooral voorzien op eik, beuk, kastanje en plataan. Doordat ze de bast wegvreten raakt de boom vatbaar voor infecties zoals de boompest. Dat is vooral extra bedreigend voor de plannen van de regering om tienduizenden hectares grond met bomen te beplanten in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Regelrechte ramp

Voor de rode eekhoorn is de Amerikaanse soortgenoot een regelrechte ramp gebleken. In heel het Verenigd Koninkrijk zijn er nog maar zo’n 160.000 rode eekhoorns over, waarvan slechts 15.000 in Engeland. Een van de oorzaken daarvan is het dodelijke eekhoorn pokkenvirus. Daar is de grijze eekhoorn immuun voor - erger nog, die verspreidt het juist - maar zijn rode soortgenoot niet. Eerdere programma’s om de beesten en masse af te maken, werkten niet omdat de grijze eekhoorn zich ook nog razendsnel vermenigvuldigt.

Om ervoor te zorgen dat het anticonceptiemiddel niet bij de rode eekhoorn terecht komt, heeft de doos waarin de pasta ligt een speciale deuropening waarvoor een weegschaaltje zit. Meet die het gewicht van een rode eekhoorn, dan blijft de deur dicht. Voor de veel zwaardere grijze eekhoorn gaat de deur daarentegen wagenwijd open.