Erasmus MC ontwikkelt nieuwe test op basis van T-cellen

GGD: uitbraak Zuid-Afrikaanse coronavariant bij fysio in Gorinchem, zeker 18 gevallen

In Gorinchem is een uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus ontdekt. Meerdere mensen hebben die mutatie onder de leden. Het is de eerste uitbraak van die variant in Nederland, meldt de GGD Zuid-Holland Zuid.