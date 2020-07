Meer dan 200.000 coronabesmettingen in Turkije

Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat ruim 87 procent van de besmette mensen weer is genezen. Het officiële dodental door de uitbraak staat op 5150.

De Turkse autoriteiten zijn er niet over te spreken dat Turkije niet op de lijst met veilige landen staat van de Europese Unie. In de landen op die lijst is de gezondheidssituatie wat betreft het coronavirus vergelijkbaar of beter dan gemiddeld in Europa.

In de EU zijn naast Amerikanen, Brazilianen en Russen ook Turken nog niet welkom, tot ongenoegen van Ankara. „We verwachten dat de fout met betrekking op de reisbeperkingen voor onze burgers zo snel mogelijk wordt rechtgezet”, reageerde een woordvoerder van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken.