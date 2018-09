One Direction duikt op in Family Guy

In de aflevering zitten Niall Horam, Liam Payne, Harry Styles en Louis Tomlinson met de briljante Stewie om een kampvuur. Hoewel alle vier de jongens in Family Guy te zien zijn, hebben alleen Liam en Louis teksten ingesproken voor de animatieserie. Ook Simon Cowell, die aan de wieg van One Direction stond, is te zien in de aflevering. Dat meldt Entertainment Weekly.

"Er zijn maar weinig tv-shows die in één seizoen gastoptredens hebben van Frank Sinatra, Jr. en One Direction", reageerden Richard Appel en Steve Callaghan, uitvoerend producenten van Family Guy. De producenten genoten van de bijdrage van Liam en Louis. "Totdat we ons realiseerden dat we allebei oud genoeg zijn om hun vaders te kunnen zijn."

One Direction komt voorbij in de aflevering Run, Chris, Run. Die is in de Verenigde Staten in mei op de buis. Family Guy wordt in Nederland uitgezonden door Comedy Central.