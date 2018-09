Dode bij grote brand in Stolwijk

STOLWIJK - Bij een grote brand in een soort chalet aan de Bovenkerkseweg in Stolwijk is in de nacht van donderdag op vrijdag de bewoner om het leven gekomen. Toen de brandweer bij de uitslaande brand arriveerde, was de persoon nog binnen. Toen de vlammen onder controle waren, werd de bewoner dood aangetroffen, aldus een woordvoerder van de brandweer. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.