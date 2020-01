Black-out straaljagerpiloot, miljoenen schade

De jachtvlieger in spe raakte tijdens een moeilijke manoeuvre buiten westen op ruim 5 kilometer hoogte en werd elf seconden later wakker; op tijd om zijn toestel veilig aan de grond te zetten.

Het ongeval gebeurde op een trainingsvlucht in maart van het vorig jaar, maar is nu pas naar buiten gekomen, na vragen van Popular Science, een Amerikaans populairwetenschappelijk maandblad.

Tijdens een trainingsvlucht van twee F-15C Eagle straaljagers - de ene bestuurd door een leerling, de ander door een instructeur - verloor de student het bewustzijn tijdens een scherpe manoeuvre waarbij hij veel G-krachten te verduren kreeg. Daardoor stroomde het bloed weg uit zijn hoofd en raakte hij bewusteloos.

De leerling-vlieger kwam elf seconden later weer bij en herkreeg de controle door even de stuwkracht naar nul te brengen en het toestel uit de spin te trekken. Dat was de correcte manoeuvre om uit de problemen te raken, maar zorgde wel voor G-krachten waar de F-15C niet op is berekend. Eenmaal aan de grond bleek dat er schade aan vleugels, staart en romp was ontstaan: naar schatting voor zo’n 2,5 miljoen dollar.

Volgens Popular Science gebeurt het vaker dat piloten even bewusteloos raken tijdens een zware manoeuvre. Een zogeheten G-pak en een reeks oefeningen moet jachtvliegers hiervoor behoeden, maar dat ging het afgelopen jaar toch nog 12 keer mis. Zelfs de zware training en de geavanceerde pakken kunnen dergelijke incidenten niet altijd voorkomen. Het geval in Oregon was het enige dat tot schade leidde.