Politie Parijs schiet messentrekker dood

Het incident vond plaats bij een bureau in het achttiende arrondissement in het noorden van het Parijse centrum, nabij Montmartre en niet ver van Gare du Nord. Het was donderdag exact een jaar geleden dat gewapende islamitische terroristen de redactie van het tijdschrift Charlie Hebdo binnendrongen en in totaal twaalf mensen vermoordden.

Doodgeschoten

De aanslagpleger van donderdag werd voor de deur van het politiebureau doodgeschoten. Een robot controleerde hem op de stoep op explosieven. De politie zette de straat af en gebood mensen naar binnen te gaan en ramen en rolluiken te sluiten. Ook de aangrenzende Boulevard Barbès werd afgesloten.

President François Hollande hield kort voor de verijdelde aanslag donderdag een toespraak ter gelegenheid van de herdenking van de aanslagen van een jaar eerder. Hij sprak op het hoofdbureau van de politie in Parijs de ordediensten toe.

De politie was de afgelopen jaren al een paar keer eerder zelf doelwit van aanslagen. Bij de aanslag op Charlie Hebdo werden twee politieagenten vermoord, onder wie de lijfwacht van hoofdredacteur Charb. Een dag na deze aanslag schoten dezelfde daders een politieagente dood in de Parijse buitenwijk Montrouge. In december 2014 verwondde een terrorist met een mes drie agenten in een politiebureau nabij Tours.

#Barbes #Gouttedor #France #fusillade un robot de deminage est sur place. pic.twitter.com/Dh0TMWSoOP— Anna Polonyi (@akilincs) 7 januari 2016