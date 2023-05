Jean-Marie Le Pen (94) ontslagen uit het ziekenhuis

Le Pen is weer thuis en „beter”, aldus een familielid tegen tv-zender Paris Première. De politicus, die op 20 juni zijn 95e verjaardag viert, kampte in recente jaren meermaals met gezondheidsproblemen. Zo lag hij in februari vorig jaar in het ziekenhuis na een beroerte.

Le Pen richtte in 1972 Front National op. Hij kwam regelmatig in opspraak door racistische en antisemitische uitlatingen. Later werd hij door zijn dochter Marine uit de partij gezet. Onder haar leiding veranderde de partij haar naam in Rassemblement National.