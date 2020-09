EU zegt Britten de wacht aan

Dat akkoord kwam na heel veel moeizaam onderhandelen tot stand. Maar premier Johnson wil nu onder bepaalde voorwaarden uit, ondanks dat het Britse parlement er na eindeloos gepalaver mee instemde.

Daarmee staat de vrede op het Ierse eiland onder druk omdat Noord-Ierland niet - zoals afgesproken - de Europese douaneregels blijft volgen en waardoor er een harde grens zal ontstaan op het eiland.

De Britse regering gaf woensdag toen het de omstreden wet indiende grif toe internationaal recht te schenden. De sfeer van de gesprekken, er wordt momenteel onderhandeld over de toekomstige relatie en een handelsverdrag, is daardoor nog slechter dan die al was.

Juridische middelen

De EU zal niet aarzelen met juridische middelen af te dwingen waarvoor Johnson eerder zijn handtekening heeft gezet, was de boodschap van Eurocommissaris Sefkovic in Londen.

Ondertussen heeft EU-hoofdonderhandelaar Barnier in Londen een onderhandelingsronde gevoerd met zijn Britse evenknie Frost. Voor eind oktober moet er een hoofdlijnenakkoord liggen over handel. Op 1 januari eindigt de transitiefase waar de Britten nu nog in zitten. Ligt er niks dan hebben zij geen toegang meer tot de Europese interne markt.

Vertrouwen

Het vertrouwen op een goede afloop lijkt door het gesteggel nog verder gekelderd. „Maar we zullen blijven proberen om tot iets te kunnen komen. Onze belangen zijn te zeer verstrengeld om op te geven”, aldus een hoge EU-diplomaat. Groot probleem is dat het VK zich niet wil houden aan regels voor staatssteun waardoor de EU oneerlijke concurrentie voor het Europese bedrijfsleven vreest. Dat kan niet als het toegang wil tot de interne markt stelt de Unie.

Ook over visserij is nog lang geen overeenstemming. Het VK wil jaarlijks zelf beslissen wie er vis mag vangen in haar wateren.