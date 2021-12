Premium Het beste van De Telegraaf

Duikers kunnen aan de slag vanwege lockdown Burgers’ Zoo maakt zeekoeienbassin schoon: zagen door de algen de vis niet meer

Door Chris Ververs Kopieer naar clipboard

Een duiker maakt het ruit van het zeekoeienbassin schoon. Ⓒ VidiPhoto

Arnhem - Wie een aquarium te lang niet schoonmaakt, ziet door de algen de vis niet meer. Wat in het klein geldt, gaat zeker ook op voor grote bassins. Om die reden – en omdat publiek vanwege de lockdown afwezig is – werd het zeekoeienbassin in Koninklijke Burgers’ Zoo in Arnhem donderdag schoongemaakt.