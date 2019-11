’Heel Holland honderd’ is nog steeds een optie

Premier Rutte spreekt in Vinkenbuurt met boeren tijdens een stikstofbijeenkomst van de VVD. Ⓒ ANP

Den Haag - Heel Holland honderd op alle snelwegen. Na een hectische week in politiek Den Haag ligt dit draconische plan nog steeds op tafel als optie om de stikstofcrisis te bedwingen. „Dit is een grote dampende teringzooi”, zo klinkt het in coalitiekringen.