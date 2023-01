’Boze’ Donald Trump trapt campagne voor presidentschap af

Trump liet zijn toehoorders weten dat hij bozer was dan tijdens eerdere campagnes, maar ook meer vastberaden. Ⓒ ANP

SALEM - De voormalige Amerikaanse president Donald Trump is zaterdag begonnen aan zijn campagne om opnieuw in het Witte Huis terecht te komen. De 76-jarige deed dat voor een klein publiek: hij sprak in de staten New Hampshire en South Carolina voor zo’n tweehonderd mensen.