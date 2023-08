Gewonde bij brand en explosie Amsterdam: voor- en achtergevel weggeblazen

De woordvoerster kon niet zeggen of de explosie voor of na de brand heeft plaatsgevonden. Zowel de voor- als achtergevel van het huis is weggeblazen. De politie heeft in de loop van de ochtend laten weten dat uit onderzoek is gebleken dat er „geen sprake was van opzet.” Daarom doet de politie geen nader onderzoek.

Ⓒ Lorenzo Derksen