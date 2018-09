Bloed genezen ebolapatiënt redt geen levens

Tot die conclusie komen onderzoekers van het Antwerpse Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG).

Verschil

Voor de studie vergeleek het onderzoeksteam de gegevens van 84 patiënten die bloedplasma ontvingen met een controlegroep van 418 patiënten.

De behandeling bleek de overlevingskansen van de ebolapatiënten niet aanzienlijk te verbeteren. Het sterftecijfer tussen dag 3 en dag 16 verlaagde dan wel tot 31 procent, tegenover 37,8 procent voor de referentiegroep, maar het verschil werd teruggebracht tot 'slechts 2,6 procent' na een aantal correcties.

Concentratie

Prof. Johan van Griensven: “We weten nu dat een eenmalige toediening van twee dosissen bloedplasma geen levens redt. Verder onderzoek zal moeten aantonen of de hoeveelheid antistoffen in het plasma invloed heeft op de resultaten. Mogelijk kan een meer gericht en geconcentreerd gebruik van plasma patiënten helpen ebola te overwinnen.”

De resultaten van het onderzoek verschijnen donderdag in het vakblad New England Journal of Medicine.