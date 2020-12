20-jarige opgepakt voor dodelijke steekpartij Lelystad

De 20-jarige wordt verdacht van betrokkenheid bij het incident. Zijn precieze rol wordt nog onderzocht.

Op het moment dat de politie het slachtoffer vond, was er een 21-jarige man bij hem. Hij werd aangehouden voor verhoor. Of hij al is vrijgelaten en wat zijn rol was, kan de politie niet zeggen vanwege het lopende onderzoek.

