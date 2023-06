’Dode’ vrouw levend aangetroffen in kist

Meteen werden er artsen bijgehaald om Montoya te onderzoeken en zuurstof te geven. Niet veel later werd ze naar het ziekenhuis gebracht, ironisch genoeg het ziekenhuis waar ze eerder werd doodverklaard. Volgens de autoriteiten zou ze daar eerder een beroerte en mogelijk zelfs een hartstilstand hebben gehad en vervolgens niet meteen hebben gereageerd op de reanimatie. Volgens medische experts had de vrouw last van catalepsie, waardoor het leek alsof ze was overleden.