Krachtpatser van de boerenlobby: ’Ecologen zijn God niet’

Jan Cees Vogelaar runt met zijn dochters een manege. Twee dagen helpt hij uitmesten. „’s Avonds nog even de stallen in. Om te praten, te knuffelen en wat te rommelen.” Ⓒ Matty van WIJNBERGEN

’Staatsgelegaliseerde diefstal’. Zo betitelt Jan Cees Vogelaar het stikstofbeleid dat, in zijn ogen, boeren uitrookt. Als voorzitter van het Mesdagfonds, een onderzoeksclub in de veehouderij, nam hij publiekelijk de commissie-Remkes en het RIVM de maat. Uitdelen en incasseren is zijn stijl. Wat drijft de broer van wijlen ex-minister Ella, die het CDA voor Forum verruilde? En waarom volhardt hij in: er is geen stikstofprobleem?